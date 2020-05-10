Как ламы могут помочь в поиске панацеи от коронавируса?

CentralAsia (CA) - Еще в 2016 году группа исследователей занялась поиском антител, которые могли бы блокировать коронавирусы, вызвавшие волну заражений в 2003 и 2012 годах. Глава бельгийской исследовательской группы признался, что изыскания ученых могут быть полезны сегодня, и важный вклад в создание вакцины могут внести ламы. Материал переведен ИноСми.

Американские и бельгийские ученые сообщили, что лама по кличке Винтер («зима» — в переводе на русский) может помочь в поиске эффективного средства для лечения коронавирусной инфекции после того, как они обнаружили в крови животного антитела, которые, по-видимому, способны нейтрализовать коронавирус нового типа.

Ученые из бельгийского центра медицинской биотехнологии VIB-UGent и Техасского университета в Остине опубликовали исследование в журнале Cell, согласно которому в анализах крови ламы по кличке Винтер были обнаружены антитела, блокирующие вирус COVID-19.

В 2016 году группа исследователей занялась поиском антител, которые могли бы блокировать коронавирусы — SARS-CoV-1 и MERS-CoV,, которые вызвали волну заражений коронавирусом в 2003 и 2012 годах.

«Работа была второстепенным проектом в 2016 году. Мы подумали, что это может быть интересно. Затем появился новый коронавирус, и наша работа приобрела первостепенную важность», - сказал Ксавье Селенс, глава бельгийской группы исследователей.

В прошлые годы ученые вводили ламам штаммы вирусов SARS-CoV-1 и MERS-CoV, а затем брали образцы крови для изучения изменений, сообщает агентство Reuters.

Ламы и другие представители семейства верблюдовых отличаются тем, что их иммунная система способна вырабатывать не только обычные антитела, но и антитела малого размера, которые более удобны для работы ученых.

Бельгийская исследовательская группа во главе с Бертом Шепенсом выявила фрагменты малых антител, известных как нанотела, чтобы выяснить, какие из них наиболее тесно контактируют с вирусом.

Ксавье Селенс назвал новый коронавирус «сыном вируса атипичной пневмонии», поскольку оба имеют форму короны с шиповидными белковыми отростками, за которые впоследствии могут зацепиться антитела.

Группа исследователей намеревается начать испытания на животных, чтобы к концу года начать проводить тесты на людях. По словам Селенса, с фармацевтическими компаниями уже ведутся переговоры о разработке препарата против коронавируса на случай, если исследования дадут обнадеживающие результаты.

Ученые пытаются разработать вакцину от коронавируса, используя антитела в крови лам, чей размер в два раза меньше, чем размер тех антител, что содержатся в крови человека. Малый размер позволяет использовать более эффективные научные методы, которые могут помочь в борьбе с новым коронавирусом. Основной принцип работы заключается в том, что антитела цепляются за шиповидные белковые отростки коронавируса, а затем разрушают структуру и полностью уничтожают вирус.