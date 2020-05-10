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  10 мая 2020
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В Ухане снова выявлен зараженный коронавирусом

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Китае обнаружены 14 случаев заражения коронавирусом, один из них выявлен в городе Ухань, где долгое время не было зарегистрировано случаев корнавируса.

На сегодняшний день в провинции Хубэй зарегистрировано 68 129 случаев заражения (50 334 - в Ухане), 63 616 человек выздоровели (46 464 - в Ухане), 4 512 скончались (3 869 - в Ухане).

Общее число зараженных в Китае составляет 82 901 человек, из них скончались — 4633 пациента.

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