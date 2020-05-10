В Казахстане выявлены 20 новых случаев коронавируса. Всего 5056

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:35 в Казахстане зарегистрировано 20 новых случаев коронавируса, из них в городе Алматы - 7, Нур-Султане – 4, Шымкенте - 4, Атырауской области - 2, Алматинской области - 1, Западно-Казахстанской области - 1, Туркестанской области - 1.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на данный момент в Казахстане коронавирусом заражены 5056 человек.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1578;
- Нур-Султан – 1053;
- Атырауская область – 298;
- Западно-Казахстанская область – 240;
- Шымкент – 233;
- Кызылординская область – 229;
- Кызылординская область – 229;
- Карагандинская область – 191;
- Алматинская область – 183;
- Жамбылская область – 178;
- Туркестанская область – 175;
- Актюбинская область – 172;
- Павлодарская область – 154;
- Мангистауская область – 120;
- Акмолинская область – 109;
- Костанайская область – 61;
- Восточно-Казахстанская область – 48;
- Северо-Казахстанская область – 34.