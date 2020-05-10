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  10 мая 2020
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В Казахстане выявлены 20 новых случаев коронавируса. Всего 5056
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:35 в Казахстане зарегистрировано 20 новых случаев коронавируса, из них в городе Алматы - 7, Нур-Султане – 4, Шымкенте - 4, Атырауской области - 2, Алматинской области - 1, Западно-Казахстанской области - 1, Туркестанской области - 1.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на данный момент в Казахстане коронавирусом заражены 5056 человек.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1578;

- Нур-Султан – 1053;

- Атырауская область – 298;

- Западно-Казахстанская область – 240;

- Шымкент – 233;

- Кызылординская область – 229;

- Кызылординская область – 229;

- Карагандинская область – 191;

- Алматинская область – 183;

- Жамбылская область – 178;

- Туркестанская область – 175;

- Актюбинская область – 172;

- Павлодарская область – 154;

- Мангистауская область – 120;

- Акмолинская область – 109;

- Костанайская область – 61;

- Восточно-Казахстанская область – 48;

- Северо-Казахстанская область – 34.

Коронавирус в Казахстане
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