В Казахстане выявлены 20 новых случаев коронавируса. Всего 5056

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CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:35 в Казахстане зарегистрировано 20 новых случаев коронавируса, из них в городе Алматы - 7, Нур-Султане – 4, Шымкенте - 4, Атырауской области - 2, Алматинской области - 1, Западно-Казахстанской области - 1, Туркестанской области - 1.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на данный момент в Казахстане коронавирусом заражены 5056 человек.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:



- Алматы – 1578;

- Нур-Султан – 1053;



- Атырауская область – 298;



- Западно-Казахстанская область – 240;



- Шымкент – 233;



- Кызылординская область – 229;



- Кызылординская область – 229;



- Карагандинская область – 191;



- Алматинская область – 183;



- Жамбылская область – 178;



- Туркестанская область – 175;



- Актюбинская область – 172;



- Павлодарская область – 154;



- Мангистауская область – 120;



- Акмолинская область – 109;



- Костанайская область – 61;



- Восточно-Казахстанская область – 48;



- Северо-Казахстанская область – 34.

Коронавирус в Казахстане

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