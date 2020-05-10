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  10 мая 2020
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Жители одной из самых богатых стран Европы выстроились в очередь за бесплатной едой
Euronews
Euronews

CentralAsia (CA) -  В городе Женева в Швейцарии более тысячи человек выстроились в очередь за бесплатной едой, передает Euronews.

Пакеты с продуктами питания уже в шестой раз подготовила благотворительная ассоциация «Караван солидарности».

«Теневой сектор экономики существует давно. Люди, которые обычно работают в сфере обслуживания и домашнего хозяйства, из-за кризиса лишились источников дохода, потому что получали оплату за выполненную работу, но карантин привел к тому, что теперь работать им негде, а это значит, что они не получают деньги», - говорит директор ассоциации Сильвана Мастроматтео.

Очередь растянулась на полтора километра, так как согласно требования социального дистанцирования собравшиеся стояли друг от друга на расстоянии в два метра. В ассоциации говорят, что с каждым разом за едой приходят все больше людей. Численность населения Швейцарии превышает 8,5 млн человек. В 2018 году 660 тысяч из них жили в условиях бедности.

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