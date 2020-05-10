В России количество зараженных коронавирусом превысило 200 тысяч

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрировано 11 012 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 88 человек. Об этом 10 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По его данным, новые зараженные выявлены в 83 регионах России, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4674 (42,4%).

На 10 мая в России нарастающим итогом выявлено 209 688 случаев (+5,5%) коронавирусной инфекции, из них скончались 1915 человек, выздоровели — 34 206 пациентов.