[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России количество зараженных коронавирусом превысило 200 тысяч

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России зарегистрировано 11 012 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 88 человек. Об этом 10 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По его данным, новые зараженные выявлены в 83 регионах России, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4674 (42,4%).

На 10 мая в России нарастающим итогом выявлено 209 688 случаев (+5,5%) коронавирусной инфекции, из них скончались 1915 человек, выздоровели — 34 206 пациентов.

print
  • Жители одной из самых богатых стран Европы выстроились в очередь за бесплатной едой
  • В Южной Корее за сутки коронавирусом заразились 18 человек
  • Помощница Иванки Трамп заразилась коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com