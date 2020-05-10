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  10 мая 2020
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В Сингапуре выявлены 876 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  В Сингапуре за последние сутки зарегистрированы 876 зараженных коронавирусом, следует из данных Worlmeters.

Как сообщило Министерство здравоохранения страны, большинство из новых зараженных иностранные рабочие, которые живут в общежитиях в Сингапуре.

На 10 мая число случаев коронавируса в стране достигло 23 336 человек, скончались 20 пациентов.

Сингапур наряду с Южной Кореей считается страной, которая быстро среагировала на вспышку коронавируса и смогла взять под контроль его распространение внутри страны.

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