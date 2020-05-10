В Сингапуре выявлены 876 новых случаев коронавируса
- Азия и мир, общество
- 14:21, 10 мая 2020
- Просмотров: 1448
CentralAsia (CA) - В Сингапуре за последние сутки зарегистрированы 876 зараженных коронавирусом, следует из данных Worlmeters.
Как сообщило Министерство здравоохранения страны, большинство из новых зараженных иностранные рабочие, которые живут в общежитиях в Сингапуре.
На 10 мая число случаев коронавируса в стране достигло 23 336 человек, скончались 20 пациентов.
Сингапур наряду с Южной Кореей считается страной, которая быстро среагировала на вспышку коронавируса и смогла взять под контроль его распространение внутри страны.