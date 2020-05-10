В Москве за сутки от коронавируса скончались 58 человек

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки зарегистрированы 88 смертей от коронавируса, из них в Москве — 58. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 5,4 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 226,4 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 24 243 человека.

На 10 мая в России количество зараженных коронавирусом достигло 209 688 человек, из них 11 012 — за последние сутки.