Токаев проведет заседание по обеспечению режима ЧП в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 мая проведет заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

Глава государства планирует выступить на заседании с заявлением, в котором даст оценку текущей ситуации с коронавирусом и определит стратегию дальнейших действиях правительства и других государственных органов после снятия режима чрезвычайного положения, говорится в сообщении пресс-службы.

Завтра, 11 мая в Казахстане истекает срок действия режима чрезвычайного положения, введенного в связи с распространением коронавируса.

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