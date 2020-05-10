К вечеру в Казахстане зарегистрированы 20 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:25 в Казахстане зарегистрированы 20 новых случаев коронавируса, из них в городе Нур-Султан - 13, Восточно-Казахстанской области - 3, Западно-Казахстанской области - 4.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Казахстане количество зараженных достигло 5076.
- Алматы – 1578;
- Нур-Султан – 1066;
- Атырауская область – 298;
- Западно-Казахстанская область – 244;
- Шымкент – 233;
- Кызылординская область – 229;
- Карагандинская область – 191;
- Алматинская область – 183;
- Жамбылская область – 178;
- Туркестанская область – 175;
- Актюбинская область – 172;
- Павлодарская область – 154;
- Мангистауская область – 120;
- Акмолинская область – 109;
- Костанайская область – 61;
- Восточно-Казахстанская область – 51;
- Северо-Казахстанская область – 34.