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  10 мая 2020
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К вечеру в Казахстане зарегистрированы 20 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:25 в Казахстане зарегистрированы 20 новых случаев коронавируса, из них в городе Нур-Султан - 13, Восточно-Казахстанской области - 3, Западно-Казахстанской области - 4.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Казахстане количество зараженных достигло 5076.

- Алматы – 1578;

- Нур-Султан – 1066;

- Атырауская область – 298;

- Западно-Казахстанская область – 244;

- Шымкент – 233;

- Кызылординская область – 229;

- Карагандинская область – 191;

- Алматинская область – 183;

- Жамбылская область – 178;

- Туркестанская область – 175;

- Актюбинская область – 172;

- Павлодарская область – 154;

- Мангистауская область – 120;

- Акмолинская область – 109;

- Костанайская область – 61;

- Восточно-Казахстанская область – 51;

- Северо-Казахстанская область – 34.

Коронавирус в Казахстане
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