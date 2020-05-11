Две женщины-воины из древней Монголии, возможно, помогли вдохновить балладу Мулан

CentralAsia (MNG) - Археологи в Монголии обнаружили останки двух древних женщин-воинов, чьи останки свидетельствуют о том, что они хорошо практиковались в стрельбе из лука и верховой езде.

По словам исследователей, эти две женщины жили в период Сяньби (с 147 по 552 г. н.э.), период политической раздробленности и волнений, которые привели к балладе Мулан.

«Возможно, эти женщины были такими спортивными, потому что в период Сяньби возможно, женщины были необходимы для защиты дома и страны вместе с мужчинами», - говорят исследователи Кристин Ли и Яхайра Гонсалес, биоархеологи из Университета штата Калифорния в Лос-Анджелесе.

Ли добавила, что многие историки связывают Мулан с периодом Сяньби. «В балладе о Мулане много исследований, и «мои исследования только подтверждают то, что они нашли», - сказала Ли «Live Science».

В балладе Мулан служит в армии, так что ее отец не должен; но в то время у Китая не было воинской повинности, сказала Ли. Кроме того, в балладе отмечается, что Мулан боролась за хана, термин, используемый для монгольских лидеров. Однако китайские авторы были первыми, кто расшифровали балладу, и, вероятно, именно поэтому она воспринимается как китайская история, сказала Ли.

А современные монголы до сих пор считают, что Мулан никакая китайская амазонка, она была монголкой из Сүмбэ гүрэн или из Сяньби. (Сяньби или сяньбэй (сяньбийцы; монг. Сүмбэ,ь) — древнемонгольские племена кочевников, жили на территории Внутренней Монголии. Выделились из союза дунху в III веке до н. э. Участвовали в этногенезе монголов.)

Ли работала в Китае и Монголии в течение последних 16 лет. Она обнаружила останки двух женщин-воительниц во время раскопок на кладбище в археологических раскопках Айрагийн-Гозгор в аймаке Орхон на севере Монголии.



За последние четыре года Ли и ее коллеги проанализировали древние человеческие останки из 29 элитных захоронений (16 мужчин, 10 женщин, 3 неизвестных) на месте на предмет признаков длительной прогулки на лошадях, стрельбы из лука и травм.

У монгольской культуры не было письменности до Чингисхана (1162–1227), но другие культуры, включая китайцев, корейцев и персов, писали о монголах, сказала Ли. К 900 году нашей эры женщины в Монголии пользовались свободами, которых нет в современной культуре; у монголов были королевы, которые возглавляли армии и получали эмиссаров от папы, отметила Ли. Кроме того, монголки смогли унаследовать собственность и решить, за кого они хотят выйти замуж, сказала она.

Она отметила, что китайцы пишут пропаганду о монгольских женщинах, потому что они говорили, что это [женщины, обладающие властью], это плохо, и это ужасно, и что у этих женщин слишком много свободы, и они распутны. По словам Ли, китайцы унижают любого, кто живет к северу от стены. Из двух женщин-воинов одна была старше 50 лет, а другой - около 20 лет. Возможно, они практиковали стрельбу из лука и катались на лошадях, потому что эти навыки были необходимы во время политической нестабильности, которая последовала за крахом династии Хань в Китае в 220 г. до н.э., сказала Ли.

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