Монгольская команда стала чемпионом турнира по ESL One: Road to Rio Азии по киберспорту 2020

CentralAsia (MNG) - Монгольская команда Tiger выиграла первый чемпионат ESL One: Road to Rio Азиатской серии CS:GO major, победив команду из Китая.
В финале турнира монгольская команда Tiger победила Tyloo Китая, которая возглавляла Азию в течение последних двух лет, со счетом 2:1.
Восемь лучших команд Азии соревновались в турнире с тремя монгольскими киберспортивными командами, Tiger, D13 и Mazaalai.
Монгольская Tiger выиграла чемпионат, заработав 1600 очков и $4000.
В полуфинале Tiger победил другую монгольскую команду, D13, 2-0, чтобы продвинуться к чемпионату.
Команда D13 финишировала третьей с 1250 очками и заработала $ 1250, а Mazaalai заняла пятое место с 1150 очками и $ 750.
Последний раз команда MongolZ из Монголии выиграла чемпионат Азии в 2016 году.
В команду тигров входят Г.Есөнтамир (nin9), Б.Болд (ncl), Б.Батбаяр (kabal), Б.Ган-Эрдэнэ (dobu) и Г.Эрдэнэцогт (erkaSt).