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  11 мая 2020
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В Китае за сутки выявлены 17 случаев коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в Китае зарегистрированы 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Китая, из 17 случаев 7 завозные (автономный район Внутренняя Монголия), 10 — локальные (три — в провинции Цзилинь, пять — в провинции Хубэй, по одному в провинциях Хэйлунцзян и Ляонин).

На 11 мая общее количество зараженных в Китае достигло 82 918 человек, скончались — 4633 пациента.

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