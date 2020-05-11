В Южной Корее и Германии снова растет число заражений коронавирусом

CentralAsia (CA) - На днях в Южной Корее возобновили ограничения и закрыли все бары и рестораны в связи с возникновением нового всплеска коронавируса, так как молодой мужчина с подтвержденным диагнозом посетил ряд увеселительных заведений в районе Итхэвон в Сеуле.

Власти сообщают о 34 новых случаях заражения — это самое высокое число за последний месяц. Из них 26 случаев имеют местное происхождение и 8 завезены из-за границы. Президент Кореи Мун Чжэ Ин предупредил о возможной второй волне эпидемии к концу года.

Число заражений также выросло в Германии; это произошло несколько дней спустя после того, как в минувшую среду власти ослабили карантин, передает ВВС.

В Германии зарегистрировано 667 новых случаев заражения. Общее число заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, сейчас составляет более 171 тыс. человек, умерли около 7,5 тыс. пациентов.