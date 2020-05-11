Талибы захватили гумпомощь Туркменистана Афганистану

CentralAsia (TM) - Туркменистан отправил очередную гуманитарную помощь народу Афганистана. Грузы с продовольствием были переданы афганской стороне в сухопутном порту Акина 2 мая. Но на афганской территории гуманитарная помощь была захвачена боевиками движения «Талибан», передает Аzathabar.



Гуманитарная помощь на туркменских грузовых автомашинах была доставлена до сухопутного порта Акина. Оттуда уже на афганских грузовых машинах гуманитарка была направлена в город Маймана.

Продовольствие, направленное Туркменистаном, предназначалось для распределения среди нуждающегося населения города Маймана и близлежащих районов. Но по дороге колонна грузовых машин была остановлена и захвачена боевиками «Талибан».

«Туркменистан направил помощь для неимущих и нуждающихся жителей Фарьябского велаята. По дороге груз был разграблен «Талибаном». Такие действия «Талибана» неприемлемы. Мы намеревались раздать эту помощь нашим соотечественникам, находящимся в нищете. Кроме того, эту помощь получили бы и жители сёл, находящихся под контролем «Талибана». Но гуманитарный груз был разграблен боевиками», - сказал глава Фарьябского велаята Афганистана Накибулла Файип.

Гуманитарная помощь от Туркменистана состояла в основном из продовольствия, в том числе овощей и фруктов, куриных яиц. По словам Накибуллы Файипа, одну машину с гуманитарной помощью «Талибан» отвёз в один из своих военных лагерей. А четыре грузовика с продовольствием они держат на жаре в открытом месте. В одном из грузовиков находятся овощи, фрукты и яйца.

«Такие действия «Талибана» это преступление. Женщины и дети нуждаются в этой помощи. А «Талибан» ни сам не хочет распределить продовольствия среди населения, и нам не позволяет этого сделать», - сказал Файип.

Для переговоров с представителями «Талибана» была направлена группа депутатов местного совета. Они попросили разрешить передать гуманитарную помощь неимущим слоям населения. Кроме того, по словам Файипа, убедить «Талибан» отдать груз ходили и старейшины. Но пока «Талибан» на внял просьбе старейшин и депутатов.