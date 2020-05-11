Какие страны приступили к ослаблению карантинных мер?

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CentralAsia (CA) - С начала этой недели Франция и Испания ослабляют карантинные меры. В субботу, по официальным данным, во Франции умерли 80 человек от Covid-19 - это самая низкая летальность с начала апреля. Снизилось количество смертей и во французских домах престарелых.

Как сообщает ВВС, в Испании половина страны перейдет с понедельника к первой фазе выхода из карантина: люди смогут собираться компаниями до 10 человек и гулять по улицам. Рестораны начнут торговать на вынос, откроются магазины, в которых продаются товары не первой необходимости.

Но эти послабления не коснутся таких больших городов, как Мадрид, Барселона и ряда других, где ситуация с числом больных была наихудшей по стране. Для них переход к первой фазе отстрочен как минимум на неделю.

В Бельгии с воскресенья разрешается приглашать в гости до четырех человек. На прошлой неделе премьер-министр Софи Вильмес сообщила о планах позволить людям собираться небольшими группами, поскольку для многих стало непереносимо не видеться с близкими.

А в Австралии 10 мая полиция арестовала 10 человек, протестовавших у здания парламента в Мельбурне против ограничительных мер.

Около 150 человек пренебрегли правилами социального дистанцирования и провели митинг. Штраф за несоблюдение карантина составляет 1600 австралийских долларов (1045 долларов США).

Австралия постепенно ослабляет меры, готовясь к июлю сделать свою экономику безопасной с точки зрения заражения коронавирусом.