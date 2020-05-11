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  11 мая 2020
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На утро 11 мая в Казахстане зарегистрированы 36 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:25 в Казахстане зарегистрированы 36 новых случаев коронавируса, из них в городе Нур-Султан - 8, Алматы - 10, Мангистауской области - 8, Западно-Казахстанской области - 3, Атырауской области - 3, Северо-Казахстанской области - 2, Акмолинской области - 1, Костанайской области - 1.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в Казахстане общее количество случаев заражений на сегодня достигло 5126.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1590;

- Нур-Султан – 1074;

- Атырауская область – 302;

- Западно-Казахстанская область – 252;

- Шымкент – 233;

- Кызылординская область – 229;

- Карагандинская область – 191;

- Алматинская область – 183;

- Туркестанская область – 180;

- Жамбылская область – 179;

- Актюбинская область – 172;

- Павлодарская область – 154;

- Мангистауская область – 128;

- Акмолинская область – 110;

- Костанайская область – 62;

- Восточно-Казахстанская область – 51;

- Северо-Казахстанская область – 36.

Коронавирус в Казахстане
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