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  11 мая 2020
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В Монголии в выходные не было обнаружено случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 9-10 мая в Монголии не были зарегистрированы новые случаи коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе Министерства здравоохранения страны.

По данным на 8 мая оперативного штаба, в Монголии количество зараженных достигло 42.

В настоящее время 29 пациентов с Covid-19 находятся на лечении в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ). Состояние заболевших стабильное. На сегодняшний день 14 человек полностью выздоровели от коронавируса, сообщила А.Амбасэлмаа, начальник отдела надзора и исследований НИЦИЗ.

Коронавирус в Монголии
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