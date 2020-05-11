За сутки в Ухане обнаружены 5 зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) - За последние сутки в Китае зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Ухань выявлено 5 случаев. Об этом сообщает Национальный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Из 17 случаев 7 завозные (автономный район Внутренняя Монголия), 10 — локальные (три — в провинции Цзилинь, пять — в провинции Хубэй, по одному в провинциях Хэйлунцзян и Ляонин).

На 11 мая общее количество зараженных в Китае достигло 82 918 человек, скончались — 4633 пациента.

Вчера в городе Ухань был зарегистрирован один случай коронавируса.