За сутки в Ухане обнаружены 5 зараженных коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 10:19, 11 мая 2020
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CentralAsia (CA) - За последние сутки в Китае зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Ухань выявлено 5 случаев. Об этом сообщает Национальный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
Из 17 случаев 7 завозные (автономный район Внутренняя Монголия), 10 — локальные (три — в провинции Цзилинь, пять — в провинции Хубэй, по одному в провинциях Хэйлунцзян и Ляонин).
На 11 мая общее количество зараженных в Китае достигло 82 918 человек, скончались — 4633 пациента.
Вчера в городе Ухань был зарегистрирован один случай коронавируса.