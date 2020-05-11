В Монголии мытье рук предотвращает появление коронавируса, - эксперты

CentralAsia (MNG) - В Монголии наблюдается снижение распространенности кишечных инфекций среди детей на 55,5%. Заболевания дыхательных путей также снижаются. Жители считают, что привычка мыть руки хорошо осваивается, и привычки, заложенные во время кризиса, остаются на всю жизнь.

Звуки шумных детей и проточной воды эхом раздаются из ванной в доме Жавзандулама Пурэвжава.

Жавзандулам, мать четверых детей, говорит, что за последние несколько месяцев она часто заставляет своих детей мыть руки.

Она говорит, что действует в соответствии с рекомендацией Министерства здравоохранения Монголии по предотвращению распространения нового коронавируса. «Раньше мы мыли руки только по утрам и вечерам», - говорит она. Теперь она говорит, что каждый член ее семьи делает это по крайней мере пять раз в день.

Следование советам по мытью рук оказалось для них эффективным. До сих пор семья избежала не только заражения COVID-19, но и простудных заболеваний, гриппа и кишечных инфекций.

«Этой зимой мои дети не болели», - говорит она.

В Монголии уровень распространенных кишечных инфекций среди детей снизился на 55,5% в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно исследованиям, проведенным Центром развития здравоохранения Монголии и Национальным статистическим управлением Монголии. По словам экспертов, основная причина передачи заражении - немытые грязные руки.

«Граждане выполняют рекомендации Министерства здравоохранения и делают это привычкой в повседневной жизни», - говорит Сувдмаа Ням, старший врач и руководитель отдела раннего предупреждения и реагирования в Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ). «Это способствует снижению респираторных и кишечных инфекционных заболеваний».

Монголия также эффективно предотвращает распространение коронавируса.

Монгольское правительство одним из первых ввело в январе широко распространенные ограничения на коронавирус, поскольку вирус быстро распространился через соседний Китай, а затем и по всему миру. Правительство ежедневно рассылает гражданам текстовые сообщения с напоминаниями о том, чтобы носить маски и мыть руки. Напоминания также регулярно транслируются на каждом телевизионном канале. По состоянию на 8 мая Монголия сообщила о 42 подтвержденных случаях коронавируса и смертельных исходов нет.

Хулан Лхагвадорж, мать троих детей, говорит, что ее дети привыкли мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами для рук.

«Эта привычка - самый простой, но самый эффективный метод профилактики различных заболеваний», - говорит она.

Медицинские работники говорят, что они заметили и оценили разницу в этом году.

«В прошлом году у нас было очень много пациентов в нашем отделении, и у нас даже не было времени на перерыв на чай», - говорит Ул-Олдох Лхагвасурэн, медсестра в изоляторе Регионального центра диагностики и лечения Орхона, крупнейшая в провинции центральная больница. Несмотря на продолжающуюся пандемию, она говорит, что больницы не заняты. «В этом году она менее занята» - говорит она.

Даже после того, как угроза коронавируса стихает, Билгуунээ Баянаа, специалист по надзору и профилактике инфекционных заболеваний в департаменте здравоохранения аймака Орхон, говорит, что он надеется, что граждане приняли новые привычки, которые они сохранят на всю жизнь.

«Если граждане смогут сделать эти привычки частью своей повседневной жизни в будущем, они смогут предотвратить респираторные и кишечные инфекционные заболевания», - говорит он, передает globalpressjournal.com.

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