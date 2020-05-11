Корея отправила в Узбекистан вторую часть гуманитарного груза весом 34 тонны

CentralAsia (UZ) - Республика Корея, исходя из потребностей Министерства здравоохранения Узбекистана, сформировала гуманитарный груз общим весом 34 тонны.

10 мая чартерный рейс авиакомпании Uzbekistan Airways с медицинскими принадлежностями стоимостью около 192 тысяч долларов прибыл в Ташкент, сообщает ИА “Дунё”.

Первая часть данного груза весом 6,2 тонны уже была доставлена в Ташкент 26 апреля. Общий вес гуманитарного груза на этот раз составляет около 8 тонн.

В состав груза включены многофункциональные медицинские кровати с автоматическим механизмом, антисептические и дезинфицирующие средства, медицинские маски, пищевые добавки для укрепления иммунитета.

Гуманитарный груз сформирован при поддержке южнокорейских компаний, а также узбекистанцев, осуществляющих временную трудовую деятельность в этой стране и обучающихся здесь узбекских студентов.