[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Корея отправила в Узбекистан вторую часть гуманитарного груза весом 34 тонны

CentralAsia (UZ) -  Республика Корея, исходя из потребностей Министерства здравоохранения Узбекистана, сформировала гуманитарный груз общим весом 34 тонны.

10 мая чартерный рейс авиакомпании Uzbekistan Airways с медицинскими принадлежностями стоимостью около 192 тысяч долларов прибыл в Ташкент, сообщает ИА “Дунё”.

Первая часть данного груза весом 6,2 тонны уже была доставлена в Ташкент 26 апреля. Общий вес гуманитарного груза на этот раз составляет около 8 тонн.

В состав груза включены многофункциональные медицинские кровати с автоматическим механизмом, антисептические и дезинфицирующие средства, медицинские маски, пищевые добавки для укрепления иммунитета.

Гуманитарный груз сформирован при поддержке южнокорейских компаний, а также узбекистанцев, осуществляющих временную трудовую деятельность в этой стране и обучающихся здесь узбекских студентов.

print
  • В Южной Корее и Германии снова растет число заражений коронавирусом
  • Какие страны приступили к ослаблению карантинных мер?
  • Две женщины-воины из древней Монголии, возможно, помогли вдохновить балладу Мулан


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com