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  11 мая 2020
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В России пик пандемии коронавируса близок, - ВОЗ

CentralAsia (CA) -  В России на сегодняшний день зарегистрировано более 209 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 2 тысяч человек умерли.

Эти данные свидетельствуют о том, что пик пандемии в России уже близок, считает представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

Она рекомендует начинать выход из карантина лишь после двух недель последовательного снижения числа новых случаев COVID-19, сообщает Euronews.

Ранее правительство России представило план поэтапного снятия ограничений, реализацию которого регионы могут начать после 12 мая. В Москве режим изоляции был продлён до конца месяца.

Более половины подтвержденных случаев коронавируса в России обнаружены в Москве.

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