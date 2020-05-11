В России пик пандемии коронавируса близок, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - В России на сегодняшний день зарегистрировано более 209 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 2 тысяч человек умерли.

Эти данные свидетельствуют о том, что пик пандемии в России уже близок, считает представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

Она рекомендует начинать выход из карантина лишь после двух недель последовательного снижения числа новых случаев COVID-19, сообщает Euronews.

Ранее правительство России представило план поэтапного снятия ограничений, реализацию которого регионы могут начать после 12 мая. В Москве режим изоляции был продлён до конца месяца.

Более половины подтвержденных случаев коронавируса в России обнаружены в Москве.