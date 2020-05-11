В парламенте поддержали поправки в закон о вооруженных силах Монголии

CentralAsia (MNG) - На своем пленарном заседании 8 мая парламент обсудил поправки к Закону о Вооруженных силах.

Депутат Ж.Энхбаяр представил предложения и заключение Постоянного комитета по безопасности и внешней политике.

5 мая постоянная комиссия собралась для обсуждения роли Вооруженных сил в защите независимости, неприкосновенности и национальных интересов Монголии от внешних кибератак.

Ж.Энхбаяр также отметил, что основное бремя продолжающегося строительства железной дороги несут вооруженные силы.

Благодаря этим поправкам воинская часть строительных сил армии будет преобразована в самостоятельные строительные и инженерные войска, с тем чтобы молодые люди могли участвовать в развитии страны и продолжать контрактную военную службу после завершения базовой военной подготовки.

Поправка в Статье 6.2.12 описывает защиту от «внешних кибератак и агрессии», которая была поддержана большинством законодателей.

Законопроект был передан в соответствующую постоянную комиссию для дальнейшего рассмотрения.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения