Нам надо оказаться очень удачливыми, чтобы избежать того, что подготовил для нас коронавирус на предстоящую зиму, - эксперт

CentralAsia (CA) - Главным фактором, определяющим масштабы второй волны коронавируса, станут успехи США в обуздании эпидемии сейчас и до начала этой волны. К сожалению, США не сдерживают инфекцию коронавируса в достаточной степени, чтобы избежать тяжёлой второй волны, считает автор статьи на портале Project Syndicate, перевод которой подготовило ИноСми.

Подобно серферам, которые начинают высматривать следующую большую волну, когда ещё не прошла первая, эпидемиологи и руководители здравоохранения в США готовятся к новому всплеску случаев заражения covid-19 в конце этого года. Есть опасения, что в США эта вторая волна может совпасть с пиком сезона гриппа 2020-2021 годов, спровоцировав новый приток в больницы пациентов, остро нуждающихся в искусственной поддержке дыхания, пишет Уильям Хэзелтай.

Эти опасения оправданы, судя по тому, что мы знаем о коронавирусах и гриппе. В обоих случаях количество инфицированных начинает расти в ноябре и достигает пика в какой-то момент в декабре, январе или феврале, прежде чем пойти на спад — уже ближе к апрелю.

Однако меньше ясности с вопросом, насколько высокими будут волны каждой из этих инфекций. Мы понимаем модели эпидемии гриппа намного лучше, чем вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной болезни covid-19. Тем не менее, грипп тоже остаётся для нас неизвестным. Его штаммы каждый год варьируются по уровню заразности и тяжести. В некоторые годы количество умерших от гриппа в США может быть низким — около 12 тысяч. Однако зимой 2017-2018 годов появился особенно летальный штамм, который вызвал смерть примерно 80 тысяч американцев. Это был самый высокий показатель за последние 40 лет.

Ежегодные вариации в штаммах гриппа означают, что нам надо каждый год создавать новую вакцину. Но тут возникает проблема: вакцину надо готовить задолго до пика сезона гриппа, а зачастую даже до того, как появляется новый штамм. Когда вакцина достаточно точно подходит к текущему штамму, она помогает ограничить тяжесть заболевания, вызванного инфекцией, и количество смертей из-за осложнений болезни.

Но наша вакцина для 2017-2018 годов оказалась не очень подходящей. К январю 2018 года больницы были переполнены; неотложные отделения отказывались принимать больных, прибывавших на машинах скорой помощи; а медицинские центры вводили меры, которые сегодня нам кажутся уже привычными: мобильные пункты приёма больных на парковках, ограничения посещений друзьями и членами семей, отмена необязательных хирургических операций.

И поэтому степень тяжести сезона гриппа 2020-2021 годов будет зависеть от того, насколько хорошо наша вакцина подойдёт к будущему штамму вируса, а также от особенностей этого штамма. Впрочем, она будет зависеть ещё и от нашего собственного поведения и от нашей готовности не распространять инфекцию среди других.

В сравнении с вирусами гриппа поведение коронавируса SARS-CoV-2 остаётся для нас неизвестным в значительно большей степени. Наши выводы в основном базируются на исследованиях поведения четырёх коронавирусов, вызывающих респираторные заболевания и циркулирующие в США, начиная, по крайней мере, с 1960-х годов, когда они были впервые открыты.

Сезонное появление этих вирусов очень напоминает поведение гриппа, но есть отличие: случаи заражения не исчезают в летние месяцы, они по-прежнему фиксируются, хотя и с пониженной частотностью. Предположение, что жара и влажность могут уничтожить вирус SARS-CoV-2, опровергается тем фактом, что в Сингапуре и прибрежных государствах Западной Африки эпидемия продолжается.

Более того, сезонность вирусных инфекций в целом остаётся загадкой. Одни считают, что вирусы, подобные гриппу и коронавирусу, достигают пика зимой, потому что холодная, сухая погода высушивает слизистую оболочку, повышая нашу уязвимость перед вирусными инфекциями. А другие полагают, что зимой мы чаще собираемся внутри помещений, что упрощает процесс заражения.

Эти теории выглядят убедительными ровно до тех пор, пока мы не посмотрим на другие вирусы, у которых пик приходится на лето, например, полиомиелит и вызывающие респираторные заболевания риновирусы. Загадочность лишь усилится, если мы вспомним о вирусах, которые являются сезонными в умеренном климате, но сохраняют почти постоянный (хотя и более низкий) уровень заболеваемости в тропиках.

Вирус COVID-19 вряд ли исчезнет сам по себе, а эффективной вакцины или профилактического лекарства от него пока не существует, поэтому главным фактором, определяющим масштабы второй волны инфекции, станут наши успехи в обуздании эпидемии сейчас и до начала этой волны. От количества людей, которые будут активно инфицированы вирусом в октябре (так называемые человеческие резервуары вируса), будут зависеть размеры и скорость ожидаемой новой волны эпидемии. Если ограничить количество случаев заражения сегодня, уменьшится и число инфицированных в дальнейшем.

К сожалению, США не сдерживают инфекцию сovid-19 в достаточной степени, чтобы избежать тяжёлой второй волны. Применяемые сегодня меры противоэпидемического контроля (ограниченное тестирование и, как правило, добровольная самоизоляция тех, кто инфицирован или находился в контакте с заболевшими) вряд ли позволят ликвидировать вирус у населения. В странах, где до сих пор наблюдались успехи борьбе с этой болезнью, проводится намного более широкое тестирование и действуют программы внимательного отслеживания цепочек заражения, позволяющие выявлять всех, кто может быть потенциально инфицирован. Таких людей отправляют затем в специальные охраняемые центры (обычно это местные гостиницы), где ведётся мониторинг их симптомов.

По мере того как в американских городах смягчается карантин и модели поведения становятся более свободными, мы неизбежно столкнёмся с последствиями наших недостаточных действий. Я ожидаю, что, когда наступит октябрь, мы окажемся на пороге нового смертельного раунда заражений covid-19. А если на нас одновременно накатит большая волна заражений гриппом, тогда умрёт ещё больше людей.

Медицинские средства предотвращения заражения коронавируса позволят сократить размеры второй волны covid-19 и наносимый ею урон. Благодаря активной поддержке правительств, фармацевтической и биотехнологической отраслей, а также некоммерческих фондов, работа над созданием вакцины и лекарств, способных заблокировать передачу вируса, ведётся в ускоренном режиме в лабораториях по всему миру. Сегодня проходят клинические испытания уже семь вакцин и как минимум одно лекарство с профилактическим потенциалом, поэтому я уверен, что в ближайшем будущем мы сможем ограничить уровень заражения коронавируса, уверяет автор.

Но весь вопрос в том, когда именно это случится. Если мы хотим эффективно повлиять на вторую волну эпидемии в США этой осенью, тогда вакцина или профилактическое лекарство должны быть широко доступны уже к самому началу сезона. Для этого потребуются максимально скоординированные усилия исследователей, производителей и регуляторов.

Этот сценарий возможен, но нам надо оказаться очень умными и удачливыми, чтобы избежать всего того, что подготовила для нас природа на предстоящую зиму. И если медицинского прорыва не произойдёт, нам придётся готовиться к худшему, пишет Хэзелтай.