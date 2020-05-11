В Гане один человек с коронавирусом заразил 533 работника рыбозавода

CentralAsia (CA) - В портовом городе Тема в Гане один человек с коронавирусом заразил 533 работника рыбоперерабатывающего предприятия. Об этом сообщил президент страны Нана Акуфо-Аддо, пишет РИА Новости.

«Важно подчеркнуть, что 533 из 921 нового случая, которые были зарегистрированы в период между прошлой средой и четвергом, это рабочие фабрики рыбоперерабатывающего предприятия в Теме. Всех 533 заразил один человек», - сказал он.

Президент Ганы продлил до конца мая запрет на общественные мероприятия, будут закрыты образовательные учреждения, также он призвал продолжать соблюдать необходимую гигиену и социальное дистанцирование.



По последним данным, в Гане зарегистрировано 4700 заразившихся коронавирусом, 494 человека выздоровели и 22 скончались. Проведен 160 501 тест на COVID-19 — это самое большое в Африке число тестов на миллион человек.