В США число жертв коронавируса превысило 80 тысяч
- Азия и мир, общество
- 11:43, 11 мая 2020
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CentralAsia (CA) - На 11 мая в Соединенных штатах от коронавируса скончались 80 787 человек, следует из данных Worldometers.
Общее количество случаев заражения в США составляет более 1,3 млн человек.
Топ-5 стран с самым большим количеством пациентов с COVID-19:
- США — 1,3 млн зараженных, из них скончались 80 787 человек;
- Испания — 264 тыс. зараженных, скончались — более 26 тысяч;
- Великобритания — 219,1 тыс. зараженных, скончались — 31 тысячи;
- Италия — 219 тыс. зараженных, скончались — 30,5 тысяч;
- Россия — 209 тыс. зараженных, скончались — 1915 человек.