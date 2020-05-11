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  11 мая 2020
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В США число жертв коронавируса превысило 80 тысяч
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  На 11 мая в Соединенных штатах от коронавируса скончались 80 787 человек, следует из данных Worldometers.

Общее количество случаев заражения в США составляет более 1,3 млн человек.

Топ-5 стран с самым большим количеством пациентов с COVID-19:

  • США — 1,3 млн зараженных, из них скончались 80 787 человек;
  • Испания — 264 тыс. зараженных, скончались — более 26 тысяч;
  • Великобритания — 219,1 тыс. зараженных, скончались — 31 тысячи;
  • Италия — 219 тыс. зараженных, скончались — 30,5 тысяч;
  • Россия — 209 тыс. зараженных, скончались — 1915 человек.
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