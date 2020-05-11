В США число жертв коронавируса превысило 80 тысяч

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CentralAsia (CA) - На 11 мая в Соединенных штатах от коронавируса скончались 80 787 человек, следует из данных Worldometers.

Общее количество случаев заражения в США составляет более 1,3 млн человек.

Топ-5 стран с самым большим количеством пациентов с COVID-19:

США — 1,3 млн зараженных, из них скончались 80 787 человек;

Испания — 264 тыс. зараженных, скончались — более 26 тысяч;

Великобритания — 219,1 тыс. зараженных, скончались — 31 тысячи;

Италия — 219 тыс. зараженных, скончались — 30,5 тысяч;