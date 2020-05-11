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  11 мая 2020
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В России пациентка с коронавирусом перелезла через забор и сбежала из больницы

CentralAsia (CA) -  28-летняя пациентка, которая 25 апреля прибыла в Сочи из Москвы и у которой подтвердился коронавирус, сбежала из больницы, сообщает ТАСС.

Женщину разыскивает полиция, так как она представляет угрозу здоровью окружающих.

У пациентки взяли тесты на коронавирус, 5 мая диагноз подтвердился. Больную перевели в инфекционную больницу №2 города Сочи. Состояние пациентки было удовлетворительным, клинически заболевание не проявлялось.

В ночь с 8 на 9 мая она сбежала из лечебного заведения. Пациентка перелезла через бетонный забор, установленный вокруг больницы, сообщили в оперштабе.

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