В России пациентка с коронавирусом перелезла через забор и сбежала из больницы

CentralAsia (CA) - 28-летняя пациентка, которая 25 апреля прибыла в Сочи из Москвы и у которой подтвердился коронавирус, сбежала из больницы, сообщает ТАСС.

Женщину разыскивает полиция, так как она представляет угрозу здоровью окружающих.