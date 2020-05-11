Казахстанцы штурмуют блокпосты, пытаясь попасть в Алматы. Фото

Фото: Tengrinews

CentralAsia (KZ) - Жители пригородных районов штурмуют блокпосты чтобы попасть в пока еще карантинный город Алматы, передает Tengrinews.kz.

На Талгарской трассе утром пробка растянулась в 2-3 км от блокпоста в микрорайоне Думан до поселка Бесагаш.

По словам очевидцев, на блокпосту в микрорайоне Думан также можно было наблюдать большое скопление людей. Они направились сюда пешком, устав ждать, когда километровая пробка разойдется. Большинство желающих полиция не пропускает в город.

Такая же ситуация наблюдается на блокпосту в районе 71-го разъезда, недалеко от поселка Боралдай.

Заторы также наблюдались в поселках Иргели и Коксай, что расположены у границы города. Сообщается, что автомобильные пробки здесь также растянулись на километры.

В Казахстане 11 мая в завершился режим ЧП. В акимате Алматы рассказали, что в этот день в городе будет сохранен режим карантина. Работа блокпостов по периметру города осуществляется в прежнем усиленном режиме. Будут действовать ранее принятые правила въезда и выезда.

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