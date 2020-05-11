В Монголии использовали дрон с дезинфицирующим средством, во время учений по экстренному реагированию COVID-19

CentralAsia (MNG) - В рамках трехдневного учения COVID-19 по реагированию на чрезвычайные ситуации, проведенного на прошлой неделе, 7 мая в санатории Жаргалант Госудасрственного управлении по чрезвычайным ситуациям был открыт полевой госпиталь.

Во время учений эксплуатировался беспилотник для отправки сирен во время пандемии для выдачи предупреждений. Кроме того, беспилотник можно использовать для распыления дезинфицирующих средств во время пандемии, дезинфицируя 1 га земли с помощью 10 литров воды в течение 10 минут.

«У нас есть возможность открыть 1500 больничных коек для комплексной интенсивной терапии, если возникнет такая необходимость», - сказала Министр здравоохранения Д.Сарангэрэл, наблюдая за учениями.

«Целью учений и упражнений является изучение готовности Министерства здравоохранения, а также взаимосвязи профессиональных организаций, при условии, что существует распространение COVID-19 в сообществе, и принятие необходимых мер. Все медицинское оборудование, привезенное сюда, является оборудованием наших больниц. Крупнейшая больница в Монголии - Национальный центр охраны здоровья матери и ребенка, 41 000 квадратных метров. И это евро-стандартный военно-полевой госпиталь II уровня, который является вторым по величине площадью 34,2 тысячи квадратных метров, в настоящее время готовится к оказанию медицинской помощи и услуг во время пандемии COVID-19. Следует отметить, что также стало возможным увеличить наши возможности на 415 больничных коек благодаря финансам, предоставляемым Всемирным банком, Азиатским банком развития и государственным резервным фондом», - добавила она.

«Кроме того, упражнение выполняется так же, как и рабочие часы врачей и медицинских специалистов, которые будут оцениваться при появлении нового случая, при этом врачам приходится работать по 8 часов. Поскольку ношение средств индивидуальной защиты в течение 8 часов подряд во время работы утомляет медицинских работников, некоторые люди также могут следить за ними, даже когда они снимают защитное снаряжение», - сказала министр.

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