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  11 мая 2020
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В Узбекистане от коронавирусной инфекции выздоровело 1897 человек

CentralAsia (UZ) -  В Наманганской области 11 мая от коронавирусной инфекции выздоровели и отправились на реабилитацию 16 пациентов, - сообщил Минздрав Узбекистана.

Все выздоровевшие из Наманганской области (8 человек из города Намангана, 6 – из Уйчинского района, по 1 – Нарынского и Наманганского районов) и они заразились в результате контакта с больными. Среди них 3 мужчин и 13 женщин, самой старшей – 58 лет, а младшей – 3 года.

Если до этого в области было вылечено 179 пациентов, то сейчас их количество достигло 195.

В настоящее время в стране от коронавирусной инфекции выздоровело по всей стране в общей сложности 1897 человек.

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