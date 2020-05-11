Карантин в Казахстане будет сниматься постепенно, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 мая провел заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Сегодня на всей территории страны прекращается действие режима чрезвычайного положения. Однако в ряде регионов сохраняется угроза заражения. Эпидемия не побеждена полностью. Пандемия все еще представляет опасность для здоровья населения. Поэтому карантинные ограничения будут сниматься постепенно, по мере улучшения ситуации в каждом регионе», - заявил Касым-Жомарт Токаев на заключительном заседании.

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