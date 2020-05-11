В Туркменистане женщины атаковали главу администрации из-за дефицита муки - СМИ

CentralAsia (TM) - В Дашогузском велаяте женщины атаковали главу области из-за дефицита муки, сообщили "Хроники Туркменистана".

Глава района Туркменбаши Дашогузского велаята Сердар Мередов 9 мая приехал проверить хлопковые поля в центр сельхоз объединения Ялкым (Ýalkym).

В это время в местном магазине продавали дефицитную муку по госценам. Обычно ее продают по 5 килограммов в неделю (иногда реже) на семью.

Как сообщает издание, стоявшие в очереди женщины обступили Мередова и стали возмущаться, обвиняя его в нехватке муки, потому что по его решению большая часть земель в массиве Атгырлан (Atgyrlan), где ранее выращивали по 25 000 тонн пшеницы, была передана под хлопчатник. Теперь урожай пшеницы в лучшем случае составляет 15 000 тонн.

Убежав от разъяренных женщин, хяким направил туда полицию. Полицейские силой отвели женщин в сельский клуб для допроса. Оперативники из этрапского центра пытались выяснить, кто надоумил женщин атаковать представителя власти, - отмечает издание.

В последние годы перебои с поставками муки и хлеба часто возникают даже в столице Туркменистана. В регионах ситуация еще сложнее.