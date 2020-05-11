Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 5138

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:35 в Казахстане зарегистрированы 12 случаев коронавируса, из них в Карагандинской области - 5, городе Алматы - 3, Актюбинской области - 2, Мангистауской области - 1, Кызылординской области - 1.
Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день в Казахстане общее количество зарегистрированных случаев коронавируса составляет 5138.
- Алматы – 1593;
- Нур-Султан – 1074;
- Атырауская область – 302;
- Западно-Казахстанская область – 252;
- Шымкент – 233;
- Кызылординская область – 230;
- Карагандинская область – 196;
- Алматинская область – 183;
- Туркестанская область – 180;
- Жамбылская область – 179;
- Актюбинская область – 174;
- Павлодарская область – 154;
- Мангистауская область – 129;
- Акмолинская область – 110;
- Костанайская область – 62;
- Восточно-Казахстанская область – 51;
- Северо-Казахстанская область – 36.