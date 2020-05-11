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  11 мая 2020
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Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 5138
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:35 в Казахстане зарегистрированы 12 случаев коронавируса, из них в Карагандинской области - 5, городе Алматы - 3, Актюбинской области - 2, Мангистауской области - 1, Кызылординской области - 1.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день в Казахстане общее количество зарегистрированных случаев коронавируса составляет 5138.

- Алматы – 1593;

- Нур-Султан – 1074;

- Атырауская область – 302;

- Западно-Казахстанская область – 252;

- Шымкент – 233;

- Кызылординская область – 230;

- Карагандинская область – 196;

- Алматинская область – 183;

- Туркестанская область – 180;

- Жамбылская область – 179;

- Актюбинская область – 174;

- Павлодарская область – 154;

- Мангистауская область – 129;

- Акмолинская область – 110;

- Костанайская область – 62;

- Восточно-Казахстанская область – 51;

- Северо-Казахстанская область – 36.

Коронавирус в Казахстане
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