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  11 мая 2020
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Новые члены избирательной комиссии Монголии приняли присягу

CentralAsia (MNG) -  В соответствии с Законом о Центральном избирательном органе новые члены Генеральной избирательной комиссии (ГИК) приняли присягу на верность Конституции Монголии. В связи с этим 8 мая парламентская постоянная комиссия по государственному устройству Монголии провела церемонию принятия присяги членами ГИК.

На своем пленарном заседании 30 апреля парламент Монголии принял резолюцию о назначении новых членов ГИК. В частности, генеральный комиссар Главного управления полиции Монголии С. Баатаржав и председатель Главного управления по интеллектуальной собственности и государственной регистрации Б. Баасандорж были назначены членами ГИК.

Новые члены подписали лист клятвы, обязавшись соблюдать Конституцию Монголии и Закон о выборах Монголии, а также честно выполнять свои обязанности в качестве членов ГИК.

Вручая им членские сертификаты, председатель Постоянной комиссии по государственному устройству С.Бямбацогт выразил надежду, что они будут верны своим клятвам.

В мероприятии приняли участие председатель ГИК Ч.Содномцэрэн, секретарь Ц.Болдсайхан, член Д.Баяндуурэн и советник Б.Хатантуул.

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