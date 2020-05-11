В Узбекистане 19-летний парень убил 47-летнего знакомого после распития спиртного

CentralAsia (UZ) - В Кашкадарьинской области 6 мая 19-летний житель Касанского района У.Д.распивал спиртные напитки со своим знакомым 47-летним А.Х., сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.

После того как А.Х. оскорбил его нецензурными словами, молодой парень левой рукой нанёс ударқ несколько раз рукой по лицу, челюсти и шеи А.Х.

В результате чего А.Х. от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту Следственным отделом при УКД 4-го ОВД города Карши возбуждено уголовное дело по п. «д» ч.3 ст.104 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (умышленное нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека).