В Индии морги перегружены, тела умерших лежат в палатах рядом с другими пациентами. Видео

CentralAsia (CA) - В больнице Сиона в Мумбаи завернутые в черные пакеты тела умерших пациентов с коронавирусом лежат рядом с другими пациентами, пишет The Guardian.



Это вызвало сильное возмущение общественности. Многие жители высказались, что штаты страны могут быть поражены пандемией, если такое и дальше будет повторятся. Официальные цифры случаев коронавируса в стране остаются низкими по сравнению с масштабами в Европе и США и с учетом численности населения.

Руководитель больницы Прамод Ингале, объяснил, что семьи погибших не смогли забрать тела своих близких, и тела остались в палатах, так как морг был перегружен.

По медицинским правилам, тело умершего пациента с Covid-19 должно быть изолировано через 30 минут после объявления о смерти.



Позже доктор Ингале был снят с должности.

«Суть проблемы заключается в поведении семей пациентов. Если пациент находится в тяжелом состоянии, мы отводим родственников в сторону и говорим им не бояться. Люди должны быть осведомлены о болезни и о том, как безопасно забрать тело и похоронит его. Мы должны будем обучать их к этому», - сказал новый руководитель больницы, доктор Рамеш Бхармал.

Мумбаи наиболее пострадавший штат Индии, там зарегистрировано более 22 171 зараженный и 832 скончавшихся от коронавируса.