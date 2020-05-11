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  11 мая 2020
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Россия, обогнав Италию и Британию поднялась на третье место по числу зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России зарегистрированы 11 656 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки скончались 94 пациента. Об этом 11 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи выявлены в 84 регионах России, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5417 (46,5%).

На 11 мая в России нарастающим итогом выявлено 221 344 случая (+5,6%) коронавирусной инфекции, тем самым Россия по количеству зараженных обошла Италию (219 тыс.) и Великобританию (219,1 тыс.) и поднялась на третье место, после США и Испании.

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