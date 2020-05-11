В России от пневмонии скончалась студентка из Туркменистана

CentralAsia (TM) - 27 апреля в г. Ессентуки (Ставропольский край, Россия) скончалась туркменская студентка Ессентукского института управления, бизнеса и права Гулсенем Галабекова, 1995 года рождения.

По информации turkmen.news, девушка скончалась от пневмонии. Связана ли болезнь с коронавирусом, выяснить не удалось.

Из-за закрытия границ в связи с пандемией COVID-19 тело студентки не смогли доставить на родину – в поселок Душак Каахкинского района Ахалского велаята. Гулсенем похоронили в Ессентуках, а организацию проводов в последний путь взяли на себя туркменские студенты, обучающиеся в том же вузе. Помощи ни от посольства Туркменистан в Москве, ни от консульства в Астрахани не было, - отмечает издание.

«Гулсенем мечтала пойти по стопам своей матери и стать педагогом, учить и воспитывать детей», — рассказал turkmen.news один из знакомых девушки, добавив, что это стало бы ее вторым высшим образованием.

В начале мая в белорусском Гомеле скончалась другая студентка из Туркменистана, Бахар Бабаева. Местные СМИ писали, что девушка скончалась от осложнений, связанных с коронавирусом. В официальном заключении о смерти говорится, что студентка умерла от острой почечной недостаточности.

В середине марта в Стамбуле скончались около 50 туркменских трудовых мигрантов. Все они употребляли поддельный алкоголь. Турецкие СМИ писали, что таким образом наши земляки пытались защититься от коронавируса. Власти Туркменистана никак не отреагировали на гибель своих граждан, вывоза тел для захоронения на родине никто не организовал. В итоге людей похоронили на кладбище Килиос близ Стамбула. По информации газеты Hurriyet, это кладбище стало местом захоронения умерших от коронавируса.