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  11 мая 2020
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Монгольские военные в Афганистане принимают участие в тренинге по профилактике COVID-19 (фото)

CentralAsia (MNG) -  11-я смена монгольских миротворцев, служащая совместно с вооруженными силами Германии в миссии «Решительная поддержка» под руководством НАТО в Исламской Республике Афганистан, организовала в сотрудничестве с военными инструкторами Германии и Бельгии тренинг на тему «Навыки выживания» и «Профилактика COVID-19» на площадке и обмен опытом.

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Тренинг по навыкам выживания включал теоретические и практические занятия по укрытию, пожаротушению, извлечению воды, завязыванию веревки, топографической ориентации и тактическому поиску в пустынном регионе. Кроме того, был проведен совместный тренинг по профилактике COVID-19 для врачей здравоохранения и гигиены Германии, базы «Мармал» и других военных врачей.

Кроме того, на основе руководящих принципов, разработанных Всемирной организацией здравоохранения, Министерством здравоохранения Монголии и Генеральным штабом Вооруженных сил Монголии, были приняты все виды профилактических мер и сшиты лицевые маски и покрытия с использованием их внутреннего ресурса и используются в повседневной деятельности.

Монголия начала направлять своих военнослужащих для участия в миссии «Решительная поддержка» с 1 января 2015 года. Монгольские войска выполняют функции по обеспечению безопасности многонациональной военной базы вблизи Мазари-Шарифа.

В НАТО Монголия имеет статус «глобального партнера», ровно как Колумбия, Ирак, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Пакистан. С 2003 года в составе батальонов НАТО в Афганистане в миссиях НАТО приняли участие более 4500 монгольских военных.

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