Сенат одобрил участие Узбекистане в ЕАЭС в качестве «государства-наблюдателя»

CentralAsia (UZ) - На четвертом пленарном заседании верхней палаты парламента 11 мая сенаторы рассмотрели вопрос сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (EАЭС).

По сообщению пресс-службы Сената, как сторонники, так и противники сотрудничества в рамках ЕАЭС приняли активное участие в дебатах, что вызвало бурные дебаты.

«После оживленной и открытой дискуссии сенаторы одобрили предложение Республики Узбекистан об участии в ЕАЭС в качестве «государства-наблюдателя », - говорится в сообщени.

Напомним, что 28 апреля депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса решили, что Узбекистан должен участвовать в ЕАЭС в качестве «государства-наблюдателя».

Президент Шавкат Мирзиёев должен подписать указ о вступлении Узбекистана в ЕАЭС в качестве «государства-наблюдателя».

В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. Молдова имеет статус наблюдателя в ЕАЭС.