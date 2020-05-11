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  11 мая 2020
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Сенат одобрил участие Узбекистане в ЕАЭС в качестве «государства-наблюдателя»

CentralAsia (UZ) -  На четвертом пленарном заседании верхней палаты парламента 11 мая сенаторы рассмотрели вопрос сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (EАЭС).

По сообщению пресс-службы Сената, как сторонники, так и противники сотрудничества в рамках ЕАЭС приняли активное участие в дебатах, что вызвало бурные дебаты.

«После оживленной и открытой дискуссии сенаторы одобрили предложение Республики Узбекистан об участии в ЕАЭС в качестве «государства-наблюдателя », - говорится в сообщени.

Напомним, что 28 апреля депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса решили, что Узбекистан должен участвовать в ЕАЭС в качестве «государства-наблюдателя».

Президент Шавкат Мирзиёев должен подписать указ о вступлении Узбекистана в ЕАЭС в качестве «государства-наблюдателя».

В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. Молдова имеет статус наблюдателя в ЕАЭС.

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