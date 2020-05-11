Монгольская ГОК «Эрдэнэт» признана крупнейшим налогоплательщиком 2019 года

CentralAsia (MNG) - По случаю Дня налогоплательщика, который проводится на второй неделе мая каждого года, Генеральный департамент налогообложения объявил 10 крупнейших компаний-налогоплательщиков 2019 года, 10 ведущих прибыльных компаний и 10 крупнейших компаний, которые создали наибольшее количество рабочих мест в 2019 году соответственно.

В 2019 году общий доход бюджета Монголии достиг 10,8 трлн тугриков или $2 млрд 870 млн, что в два раза больше, чем в 2016 году. Налоги составляли 54 процента от общих доходов бюджета, или 5,8 трлн тугриков ($2,07 млрд).

В Монголии зарегистрировано 205 000 юридических лиц и 1,8 млн граждан в качестве налогоплательщиков.

Топ-10 компаний-налогоплательщиков 2019 года:

1.Горнодобывающая корпорация «Эрдэнэт» - 707 млрд тугриков или $254 млн

2.Эрдэнэс Таван Толгой - 683 млрд тугриков или $245 млн

3.Оюу-Толгой - 372 млрд тугриков или $133 млн

4.Energy Resource - 205 млрд тугриков или $74 млн

5.АПУ - 165 млрд тугриков или $59 млн

6.Хаан Банк - 130 млрд тугриков или $47 млн

7.Голомт Банк -103 млрд тугриков или $37 млн

8.Таван-Толгой - 94 млрд тугриков или $34 млн

9.TTJVCo - 87 миллиардов тугриков или $31 млн

10.МАК - 75 млрд тугриков или $27 млн.

Общий налог, уплаченный этими десятью компаниями, составил 2,6 триллиона тугриков или $932 млрд, что составило 45% от общих доходов бюджета, собранных налоговыми органами.

Топ-10 прибыльных компаний 2019 года:

Эрдэнэс Таван-Толгой - 387 млрд тугриков или $139 млн

ГОК "Эрдэнэт" - 172 млрд тугриков или $62 млн

TTJVCo - 60 млрд тугриков или $21 млн

Energy Resource - 55 млрд тугриков или $20 млн

Хаан Банк - 54 млрд тугриков или $19 млн

МАК - 52 млрд тугриков или $18 млн

Цайрт Минерал - 28 млрд тугриков или $10 млн

Leighton - 27 млрд тугриков или $9,6 млн

Ачит Ихт - 25 млрд тугриков или $8,9 млн

Wagner Asia Equipment - 18 млрд тугриков или $6,4 млн.

В 2019 году указанные компании составили 51,1% или 881 млрд тугриков или $316 млн корпоративного подоходного налога.

Топ-10 компаний, которые создали наибольшее количество рабочих мест в 2019 году:

Erdenet Mining Corporation - 8313

Хаан Банк - 7546

Номин Трейд - 4776

Говь - 3725

Монголросцветмент - 3261

Оюу-Толгой - 3190

Төрийн банк-2861

Голомт Банк - 2819

Energy Resource - 2785

МАК - 2321 Всего этими компаниями создано 41 597 рабочих мест.

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