Монгольская ГОК «Эрдэнэт» признана крупнейшим налогоплательщиком 2019 года

CentralAsia (MNG) - По случаю Дня налогоплательщика, который проводится на второй неделе мая каждого года, Генеральный департамент налогообложения объявил 10 крупнейших компаний-налогоплательщиков 2019 года, 10 ведущих прибыльных компаний и 10 крупнейших компаний, которые создали наибольшее количество рабочих мест в 2019 году соответственно.
В 2019 году общий доход бюджета Монголии достиг 10,8 трлн тугриков или $2 млрд 870 млн, что в два раза больше, чем в 2016 году. Налоги составляли 54 процента от общих доходов бюджета, или 5,8 трлн тугриков ($2,07 млрд).
В Монголии зарегистрировано 205 000 юридических лиц и 1,8 млн граждан в качестве налогоплательщиков.
Топ-10 компаний-налогоплательщиков 2019 года:
1.Горнодобывающая корпорация «Эрдэнэт» - 707 млрд тугриков или $254 млн
2.Эрдэнэс Таван Толгой - 683 млрд тугриков или $245 млн
3.Оюу-Толгой - 372 млрд тугриков или $133 млн
4.Energy Resource - 205 млрд тугриков или $74 млн
5.АПУ - 165 млрд тугриков или $59 млн
6.Хаан Банк - 130 млрд тугриков или $47 млн
7.Голомт Банк -103 млрд тугриков или $37 млн
8.Таван-Толгой - 94 млрд тугриков или $34 млн
9.TTJVCo - 87 миллиардов тугриков или $31 млн
10.МАК - 75 млрд тугриков или $27 млн.
Общий налог, уплаченный этими десятью компаниями, составил 2,6 триллиона тугриков или $932 млрд, что составило 45% от общих доходов бюджета, собранных налоговыми органами.
Топ-10 прибыльных компаний 2019 года:
Эрдэнэс Таван-Толгой - 387 млрд тугриков или $139 млн
ГОК "Эрдэнэт" - 172 млрд тугриков или $62 млн
TTJVCo - 60 млрд тугриков или $21 млн
Energy Resource - 55 млрд тугриков или $20 млн
Хаан Банк - 54 млрд тугриков или $19 млн
МАК - 52 млрд тугриков или $18 млн
Цайрт Минерал - 28 млрд тугриков или $10 млн
Leighton - 27 млрд тугриков или $9,6 млн
Ачит Ихт - 25 млрд тугриков или $8,9 млн
Wagner Asia Equipment - 18 млрд тугриков или $6,4 млн.
В 2019 году указанные компании составили 51,1% или 881 млрд тугриков или $316 млн корпоративного подоходного налога.
Топ-10 компаний, которые создали наибольшее количество рабочих мест в 2019 году:
Erdenet Mining Corporation - 8313
Хаан Банк - 7546
Номин Трейд - 4776
Говь - 3725
Монголросцветмент - 3261
Оюу-Толгой - 3190
Төрийн банк-2861
Голомт Банк - 2819
Energy Resource - 2785
МАК - 2321 Всего этими компаниями создано 41 597 рабочих мест.