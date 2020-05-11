В Польше создан калькулятор вероятности смерти от коронавируса

CentralAsia (CA) - В Польше ученые и эпидемиологи создали калькулятор вероятности смерти от коронавируса.



Представитель Поморского научно-технологического парка Магдолена Малара-Щвитоньская отметила, что программа учитывает возраст и пол человека, а также и информацию о четырех основных типах хронических заболеваний, пишет РИА Новости.

Среди хронических болезней, которые учитывает калькулятор есть сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, сахарный диабет, онкология.



«Риск смерти от коронавируса очень четко зависит от образа жизни и связанных с ним заболеваний, в том числе ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений. Последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1% случаев со смертельным исходом COVID-19», - говорит главный разработчик калькулятора доктор медицинских наук Петр Бандош.



При тестировании калькулятора видно, что риск умереть из-за заболевания коронавирусом для мужчины 30 лет без хронических заболеваний составляет 0,03%, а для женщины – 0,02%. В возрасте же 80 лет риск для мужчины с сахарным диабетом и онкологией составляет 25,86%, а для женщины того же возраста и с теми же заболеваниями – 14,03%.