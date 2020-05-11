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  11 мая 2020
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Российский военный рейс доставит монгольских курсантов домой

CentralAsia (MNG) -  Монгольские курсанты, которые учатся в России, вернутся домой с чартерным военным самолетом ВВС РФ.

Эвакуация происходит после онлайн-обсуждения между министром обороны Монголии Н.Энхболдом и его российским коллегой Сергеем Шойгу в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе обсуждения Н. Энхболд обратился к Шойгу с просьбой помочь эвакуировать монгольских курсантов с их семьями и другими студентами, которые учатся в Российской Федерации, на арендованном военном самолете. Министр Шойгу принял просьбу и поручил соответствующим должностным лицам организовать эвакуацию курсантов на своих самолетах.

Согласно источникам, Монголия планирует эвакуировать более 500 своих студентов из России воздушным и наземным транспортом в ближайшие недели. Ожидается, что они по возвращению будут помещены в карантин в аймаках Сэлэнгэ и Дархан-Уул, которые находятся недалеко от российской границы.

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