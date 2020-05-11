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  11 мая 2020
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В Монголии началась весенняя посевная кампания на фоне пандемии Covid-19

CentralAsia (MNG) -  Фермеры в районах выращивания зерновых культур в Монголии, таких как аймаков Булган и Сэлэнгэ, уже начали посевную кампанию в установленные агротехнические сроки, несмотря на ограничительные меры в связи угрозой коронавируса. Например, в аймаке Булган фермеры планируют выращивать в общей сложности 42 тысячи гектаров; 1000 га с пшеницей.

По данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, в 2020 году пшеница будет выращиваться на общей площади 360,0 тыс.га, что на 20,0 тыс.га больше, чем в предыдущем году, чтобы предотвратить нехватку муки, которая может возникнуть в результате последствия пандемии коронавируса.

В прошлом году Монголия собрала 407,6 тыс. тонн пшеницы с 339,4 тыс.га; из этого 247,4 тыс. тонн было продано производителям муки.

Кроме того, страна из трех миллионов планирует выращивать помидоры на 16,0 тыс. га, овощи на 11,6 тыс. га, масличные культуры на 45,0 тыс. га и кормовые культуры на 38,2 тыс. га; 7,3 тысячи гектаров будут использованы для выращивания фруктов.

Коронавирус в Монголии
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