Более 100 россиян застряли из-за карантина в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Более 100 россиян не могут вылететь из Узбекистана домой. Около двух месяцев они живут в республике, практически не получая материальной помощи, сообщает Тайга.инфо.

С 23 марта в Узбекистане закрыты границы из-за угрозы коронавируса. Несколько десятков россиян застряли в республике на два месяца. У них кончились деньги на жилье и еду, большинство не получает материальную помощь. Среди застрявших — 15 сибиряков.

Красноярец Дмитрий Михайлов прилетел в Узбекистан 16 марта — в день, когда республиканские власти объявили о закрытии границ. Он отправился в южный город Денау, расположенный в 700 километрах от Ташкента, на границе с Таджикистаном. «Я приехал в командировку — на погрузку овощей. Обратного билета у меня не было: я не знал точно, когда закончу свои дела. К 1 апреля я собирался выезжать из страны», — рассказывает Дмитрий.

После закрытия границ красноярец некоторое время жил в Денау, ожидая ближайший чартер на родину. Единственный на сегодня рейс «Ташкент—Москва» был назначен на 29 апреля.

На борт приняли не всех, а только россиян из Москвы, Подмосковья и еще восьми регионов Центрального федерального округа. В итоге, на самолет попали 174 пассажира.

«Почему не забрали остальных? Самолет вмещал 400 человек, — недоумевает Дмитрий. — Прилетевшие рассказывали, что за ними приезжали микроавтобусы. За кем регионы не приехали, тех помещали в московские обсерваторы».

По сведениям Тайги.инфо, более сотни жителей южных и восточных регионов России около двух месяцев ожидают новый чартерный рейс. Как минимум, 15 из них проживают в пяти регионах Сибири. Они составили коллективное обращение к полпреду президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло.

«Люди оказались в крайне тяжелом положении, им негде жить, нет средств на питание и связь, у многих нет даже денег на обратный билет, подходит к концу регистрация, которая тоже платная», — попросили помощи сибиряки.

Похожие обращения были отправлены полпредам других округов России. По сведениям Тайги.инфо, 24 человека подписались под письмом представителю президента в Приволжье, девять — в уральское полпредство Путина. Еще около 20 человек подписали обращения к полпредам в Южном, Центральном и Дальневосточном федеральным округам.

Через некоторое время, как рассказывает красноярец Дмитрий Михайлов, ему пришел ответ от сибирского полпредства: «Мы этим не занимаемся. Обращайтесь в МИД».

Девяносто процентов без денег

Застрявшие также просили о материальной помощи посла России в Узбекистане Владимиру Тюрденеву. Им ответили, что финансовая поддержка оказывается по двум постановлениям правительства РФ — №433 от 3 апреля 2020 года и №370 от 31 мая 2010 года.

Согласно первому документу, матпомощь предусмотрена для граждан, которые имеют обратные билеты на период с 16 марта по 31 мая. Лица без билетов попадают под старое постановление №370, по которому помощь россиянам будет оказана в исключительных случаях — если есть угроза жизни.

«Не у всех были обратные билеты. Кто-то на машине приехал, и у него априори нет билета, — рассуждает Дмитрий Михайлов. — Люди отправляют дипломатам справку о задолженности гостинице — их не выпускают, они фактически заложники. Это ли не экстренная ситуация? Даже в этом случае матпомощь не выделяют».

По подсчетам красноярца, 90% застрявших россиян не получают какую-либо финансовую поддержку. Остальным десяти выплачивают от 1600 до 2400 рублей в сутки — на ребенка и взрослого, соответственно.

«Я на все деньги овощи загрузил, в Москву отправил, а из-за карантина проблемы с магазином, задержки по выплатам, — рассказывает Михайлов. — Почему-то считается, что граждане за рубежом поддерживаются. Об этом широко рассказывает телевидение».

9 мая на странице посольства России в Узбекистане в Фейсбук опубликовали пост, посвященный открытию Парка победы в Ташкенте. Застрявшие в республике россияне в комментариях попросили посла Владимира Тюрденева помочь с расходами. Посольство, правда, проигнорировало обращения и предпочло ответить только на один вопрос: «А где именно открыли парк?»

«У меня закончились деньги на съем жилья, заканчиваются на еду, в данный момент я не на улице только из-за доброты владелицы квартиры, которая разрешила не платить аренду, но денег на билет уже не осталось», — пишет дипломатам жительница Ставрополя Светлана.

Россиянка прилетела в Ташкент 1 марта, планировала пробыть в Узбекистане около двух недель и к 17 марта купить билет домой. Как рассказала Тайге.инфо Светлана, обратные билеты перестали продавать с 10 марта, а с 16 марта Узбекистан приостановил международное сообщение.

«Когда начался карантин, появились полицейские, всех закрыли по домам. За выход на улицу были огромные штрафы — до 6 млн сумов [около 43 тыс. рублей]. Еду привозили только местным. Нам, видимо, не было положено», — говорит женщина.

По словам Светланы, сейчас карантинные меры в Ташкенте ослаблены: люди выходят на улицы, могут гулять. К маю у многих россиян закончились деньги, а от посольства, «помощи и содействия никакого», говорит она.

Чтобы встать на получение материальной помощи, дипломаты посоветовали Светлане купить обратный билет в Россию. Цена на перелет из Ташкента в Москву на май, согласно данным агрегаторов, колеблется в районе 40 тыс. рублей.

«Я осталась без денег, но хозяйка квартиры, которую я снимала, меня не выгоняет, вошла в положение, — добавила собеседница редакции. — Иногда помогает мне едой, а я помогаю ей сидеть с детками».



«Люди выбираются на грузовиках с овощами»

Застрявшую в Бухаре жительницу Тульской области Светлану Захарову и ее четырехлетнего ребенка выселили из съемного жилья, рассказала она Тайге.инфо.

«Нас взяла к себе женщина до вечера [11 мая], чтобы мы немного отдохнули. У нас нет денег. Сейчас жду машину [в Ташкент]. Пропуск для поездки я со слезами выбила. Теперь остается собрать денег на билет», — говорит Захарова.

В Ташкенте ее планирует принять ставропольчанка Светлана. Трудности могут возникнуть с переездом из Бухары в столицу Узбекистана — между городами 575 км. По словам красноярца Дмитрия Михайлова, полиция не препятствует проезду граждан России, но сами местные боятся ехать до Ташкента на легковой машине.

«Туда автомобиль по [временному] пропуску доедет, а обратно уже нет. Да и просто это дорого, — поясняет Михайлов. — Люди выбираются на грузовиках с овощами. Я так двое суток до Ташкента добирался. Заплатил 3 тыс. рублей».

Светлана Захарова надеется попасть на внеочередной рейс в Москву 12 мая, о котором ей сообщил представитель Тульской области. Тайга.инфо не смогла подтвердить эту информацию. По данным официального тг-канала властей рейсов в Россию на 10 мая, вывозных самолетов из Ташкента не будет, как минимум, до 22 мая.

При этом с 8 мая в Узбекистане поэтапно смягчаются карантинные ограничения. Разрешена работа гостиниц, в которых есть более 10 номеров. Однако решение пока не распространяется на хостелы и гостевые дома.

«У нас есть три женщины. Они заселились в хостел, платили 80 тысяч сумов [около 600 рублей] за сутки. Так как у нас закрыли все хостелы, их выгоняют. И они тоже решают, где бы жить», — рассказала Тайге.инфо одна из застрявших россиянок.

Дмитрий Михайлов говорит, что знакомая ему семья россиян приехала в Узбекистан, чтобы продать квартиру и забрать родителей. Деньги от сделки успели отправить в Россию: «Границу закрыли 16 марта — у семьи не получается вылететь. Люди остались жить. А сейчас новые владельцы квартиры уже выселяют их».

Сам Михайлов живет в гостинице, платит за сутки 1,2 тыс. рублей — ему сделали скидку по знакомству. «Кто-то три тысячи платит. Больше половины людей, насколько мне известно, не платят за жилье — разрешают местные жители», — говорит житель Красноярска.

Застрявшие россияне провели 10 мая собрание в Ташкенте. В ближайшее время они планируют выйти к посольству России в Узбекистане, чтобы коллективно попросить помощи. У многих нет денег на обратные билеты.

«Люди-то, в основном, по делам приехали: работа или из коммерческого интереса. Мы не ожидали, что будем здесь два месяца жить», — говорит Михайлов.

Посольство России в Узбекистане отчиталось 29 апреля, что после прекращения регулярного авиасообщения из республики вывезено более 2,6 тыс. россиян. По данным Тайги.инфо, более 100 россиян около двух месяцев все еще не могут попасть домой.

В то же время более тысячи граждан Узбекистана хотят вернуться домой из Сибири. По последним данным республиканского консульства в Новосибирске, вылета ожидают около 1200 узбекистанцев.

Накануне Дня победы президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила 7 мая пресс-служба республиканского МИДа.

«Главы двух государств обсудили ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции. Выражена взаимная поддержка принимаемым в обеих странах антикризисным мерам, включая адресную помощь и усиление социальных гарантий для населения», — говорится на сайте ведомства.