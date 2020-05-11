[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане от коронавируса вылечились 2020 человек

CentralAsia (KZ) -  Сегодня из больниц Казахстана были выписаны 79 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

На 11 мая в Казахстане всего от коронавируса вылечились 2020 человек, из них:⠀

- в Алматы – 418;

- в Нур-Султан – 414;

- Кызылординская область – 161;

- Шымкент – 135;

- Атырауская область – 121;

- Западно-Казахстанская область – 101;

- Карагандинская область – 96;

- Акмолинская область – 91;

- Жамбылская область – 91;

- Туркестанская область – 87;

- Алматинская область – 82;

- Павлодарская область – 79;

- Актюбинская область – 54;

- Северо-Казахстанская область – 29;

- Костанайская область – 27;

- Мангистауская область – 16;

- Восточно-Казахстанская область – 13.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Число умерших от коронавируса в России превысило 2 тысячи
  • Более 100 россиян застряли из-за карантина в Узбекистане
  • В России от пневмонии скончалась студентка из Туркменистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com