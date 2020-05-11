В Казахстане от коронавируса вылечились 2020 человек

CentralAsia (KZ) - Сегодня из больниц Казахстана были выписаны 79 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

На 11 мая в Казахстане всего от коронавируса вылечились 2020 человек, из них:⠀

- в Алматы – 418;

- в Нур-Султан – 414;

- Кызылординская область – 161;

- Шымкент – 135;

- Атырауская область – 121;

- Западно-Казахстанская область – 101;

- Карагандинская область – 96;

- Акмолинская область – 91;

- Жамбылская область – 91;

- Туркестанская область – 87;

- Алматинская область – 82;

- Павлодарская область – 79;

- Актюбинская область – 54;

- Северо-Казахстанская область – 29;

- Костанайская область – 27;

- Мангистауская область – 16;

- Восточно-Казахстанская область – 13.

Коронавирус в Казахстане

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