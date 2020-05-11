В Казахстане от коронавируса вылечились 2020 человек

CentralAsia (KZ) - Сегодня из больниц Казахстана были выписаны 79 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
На 11 мая в Казахстане всего от коронавируса вылечились 2020 человек, из них:⠀
- в Алматы – 418;
- в Нур-Султан – 414;
- Кызылординская область – 161;
- Шымкент – 135;
- Атырауская область – 121;
- Западно-Казахстанская область – 101;
- Карагандинская область – 96;
- Акмолинская область – 91;
- Жамбылская область – 91;
- Туркестанская область – 87;
- Алматинская область – 82;
- Павлодарская область – 79;
- Актюбинская область – 54;
- Северо-Казахстанская область – 29;
- Костанайская область – 27;
- Мангистауская область – 16;
- Восточно-Казахстанская область – 13.
Коронавирус в Казахстане
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