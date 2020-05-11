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  11 мая 2020
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К вечеру в Казахстане выявлены 22 новых случая коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:40 в Казахстане зарегистрированы 22 новых случая коронавируса, из них в городе Нур-Султан - 9, Шымкент - 6, Туркестанской области - 3, Жамбылской области - 3, Актюбинской области - 1.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, на данный момент в Казахстане всего выявлено 5160 случаев заражения.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1593;

- Нур-Султан – 1083;

- Атырауская область – 302;

- Западно-Казахстанская область – 252;

- Шымкент – 239;

- Кызылординская область – 230;

- Карагандинская область – 196;

- Туркестанская область – 183;

- Алматинская область – 183;

- Жамбылская область – 182;

- Актюбинская область – 175;

- Павлодарская область – 154;

- Мангистауская область – 129;

- Акмолинская область – 110;

- Костанайская область – 62;

- Восточно-Казахстанская область – 51;

- Северо-Казахстанская область – 36.

Коронавирус в Казахстане
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