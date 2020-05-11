К вечеру в Казахстане выявлены 22 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:40 в Казахстане зарегистрированы 22 новых случая коронавируса, из них в городе Нур-Султан - 9, Шымкент - 6, Туркестанской области - 3, Жамбылской области - 3, Актюбинской области - 1.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, на данный момент в Казахстане всего выявлено 5160 случаев заражения.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1593;
- Нур-Султан – 1083;
- Атырауская область – 302;
- Западно-Казахстанская область – 252;
- Шымкент – 239;
- Кызылординская область – 230;
- Карагандинская область – 196;
- Туркестанская область – 183;
- Алматинская область – 183;
- Жамбылская область – 182;
- Актюбинская область – 175;
- Павлодарская область – 154;
- Мангистауская область – 129;
- Акмолинская область – 110;
- Костанайская область – 62;
- Восточно-Казахстанская область – 51;
- Северо-Казахстанская область – 36.