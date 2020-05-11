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  11 мая 2020
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Минобороны России передало Бердымухамедову Боевое знамя полка, в котором воевал его дед

CentralAsia (TM) -  В День Победы замминистра обороны РФ Александр Фомин передал президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову Боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й дивизии 2-го Украинского фронта, в составе которого во время Великой Отечественной воевал его дед.

Как сообщили российские СМИ, во во время торжественной церемонии Фомин напомнил, что свыше 300 тысяч бойцов из Туркменистана участвовали в сражениях на всех фронтах войны, 104 из них были удостоены звания Герой Советского Союза. Замминистра сказал, что это Боевое знамя станет напоминанием о той жертве, которую принес туркменский народ для приближения Победы. "Именно советский народ стал надеждой и оплотом всего человечества, главным освободителем от коричневой чумы", - отметил Александр Фомин.

В ходе визита в Туркменистан замминистра обороны РФ Александр Фомин также возложил цветы к мемориальному комплексу "Народная память".

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