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  11 мая 2020
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В Казахстане ущерб сельскому хозяйству от прорыва дамбы в Сырдарьинской области оценили в $9,5 млн

CentralAsia (KZ) -  В Туркестанской области Казахстана предварительный ущерб сельхозпроизводителей в результате наводнения, вызванного прорывом дамбы Сардобинского водохранилища, оценили в 4,1 млрд тенге (9,5 млн долларов). Об этом сообщили в пресс-службе акимата региона.

В целом в Мактааральском районе сельскохозяйственные угодья повреждены общей площадью 7639 гектаров.

«В районе повреждены посевы 11 населенных пунктов. В целом сформирован список более 1 тыс. сельхозтоваропроизводителей. Мы рассчитали и рекомендовали правительству сумму в размере 4 млрд 1 млн тенге на общую посевную площадь 7639 гектаров. По решению комиссии будет выплачена компенсация товаропроизводителям по каждому виду культур. По ветеринарным данным пострадало 297 животных: 58 голов коров, 227 овец и коз, 16 лошадей, 2 верблюдов и 227 домашних птиц. Сейчас идет работа по ликвидации последствий», – сообщил руководитель управления сельского хозяйства региона Нурбек Бадыраков.

1 мая в Сырдарьинской области Узбекистана разрушилась плотина Сардобинского водохранилища. Наводнением повреждены несколько населенных пунктов Казахстане и Узбекистане.

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