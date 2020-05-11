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  11 мая 2020
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В России с 12 мая будет завершен период нерабочих дней

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин 11 мая во время заседания заявил, что с 12 мая период нерабочих дней в стране будет завершен.

Данные меры позволяют перейти к поэтапному смягчению ограничений. Окончательное решение остается за регионами, сообщил президент.

«Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений. Однако выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет, надо сохранять все санитарные требования», - сказал Путин.

Все массовые мероприятия по-прежнему запрещены. Также режим самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

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