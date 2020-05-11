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  11 мая 2020
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Apple за I квартал заплатила Узбекистану $59,2 тыс. в виде налогов

CentralAsia (UZ) -  Корпорация с самой высокой капитализацией за всю историю — Apple — добровольно встала на учет в Узбекистане в качестве плательщика НДС и уплатила в государственный бюджет страны налог в размере $59,2 тыс. по итогам I квартала.

Как сообщает Forbes.uz, с 2020 года Налоговым кодексом введена уплата НДС иностранными компаниями, которые оказывают физическим лицам на территории Узбекистана услуги в электронной форме.

Для регистрации таких компаний ГНК создал специальный ресурс — НДС-офис интернет-компаний — http://tax.uz.

Первое поступление по НДС осуществлено компанией Google по итогам I квартала года. Компания уплатила €85 тыс.

Помимо этого, Netflix уплатила в бюджет Узбекистана НДС на 4,3 тысячи евро.

Как сообщалось ранее, первыми встали на учет девять компаний, с тех пор к списку присоединилась Booking.com.

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